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فيديو | فلاح يعثر على 600 ألف دولار مدفونة في أرضه

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فيديو | فلاح يعثر على 600 ألف دولار مدفونة في أرضه فيديو | فلاح يعثر على 600 ألف دولار مدفونة في أرضه

جزء من الأموال التي عثر عليها الفلاح الكولمبي

عثر فلاح كولومبي، بالصدفة على كنز كبير مدفون تحت شجرة نخيل في أرض تمتلكها عائلته منذ أكثر من 200 عام، ويبلغ الكنز 600 مليون دولار أمريكي.

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وبحسب صحيفة سبق ، عثر “خوسيه ماريانا” على الكنز بعدما حصل على منحة من تقدر بـ 3 آلاف دولار لزراعته النخيل في أرضه، وعندما بدأ ماريانا الحفر عثر على المبلغ الضخم موضوع في حاويات زرقاء تعود إلى تاجر السموم الراحل “بابلو سكوبار”.

يذكر أن “بابلو سكوبار” كان أكبر تاجر سموم في العالم، وقد صنفته مجلة الفوربس كسابع أغنى رجل في العالم بمجموع أموال قدره 30 مليار دولار، حيث جمع ثروته من بيع السموم وغسيل الأموال.

ومنح الفلاح المبلغ الضخم للحكومة للإنفاق على المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.

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