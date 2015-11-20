أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية والأردن تدينان الهجوم الإرهابى على فندق فى عاصمة مالى

Google+ Print
السعودية والأردن تدينان الهجوم الإرهابى على فندق فى عاصمة مالى السعودية والأردن تدينان الهجوم الإرهابى على فندق فى عاصمة مالى

>أدانت المملكة العربية الهجوم الإرهابى المسلح اليوم الجمعة على فندق وسط العاصمة المالية باماكو وأسفر عن احتجاز ومقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وأعرب مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية السعودية فى بيان له اليوم عن استنكار وإدانة المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي، مؤكدا على موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأينما وجد ومهما كانت الدوافع المؤدية إليه أو الجهات التى تقف خلفه.

وذكرت مجموعة "ريزيدور أوتل جروب" التى تدير الفندق أن مسلحين احتجزوا 140 نزيلا وثلاثين موظفا بالفندق كرهائن، وقتل منفذو الهجوم ثلاثة من رجال الأمن بالرصاص أثناء اقتحامهم فندق راديسون بلو.

كما أدان الأردن الهجوم الإرهابى المسلح والذى تم خلاله احتجاز 170 شخصا كرهائن ، مما أسفر عن مقتل عدد منهم..مؤكدا وقوفه مع حكومة مالى فى مكافحتها للإرهاب.
>وأعرب وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى - فى بيان له اليوم - عن رفض الحكومة واستنكارها للحادث الإرهابى الذى وقع فى مالى.. مؤكدا على موقف الأردن الثابت لرفض الأفعال الإرهابية وترويع الآمنين فى مختلف دول العالم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»