السعودية والأردن تدينان الهجوم الإرهابى على فندق فى عاصمة مالى

>أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابى المسلح اليوم الجمعة على فندق وسط العاصمة المالية باماكو وأسفر عن احتجاز ومقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وأعرب مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية السعودية فى بيان له اليوم عن استنكار وإدانة المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي، مؤكدا على موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأينما وجد ومهما كانت الدوافع المؤدية إليه أو الجهات التى تقف خلفه.

وذكرت مجموعة "ريزيدور أوتل جروب" التى تدير الفندق أن مسلحين احتجزوا 140 نزيلا وثلاثين موظفا بالفندق كرهائن، وقتل منفذو الهجوم ثلاثة من رجال الأمن بالرصاص أثناء اقتحامهم فندق راديسون بلو.

كما أدان الأردن الهجوم الإرهابى المسلح والذى تم خلاله احتجاز 170 شخصا كرهائن ، مما أسفر عن مقتل عدد منهم..مؤكدا وقوفه مع حكومة مالى فى مكافحتها للإرهاب.

>وأعرب وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى - فى بيان له اليوم - عن رفض الحكومة واستنكارها للحادث الإرهابى الذى وقع فى مالى.. مؤكدا على موقف الأردن الثابت لرفض الأفعال الإرهابية وترويع الآمنين فى مختلف دول العالم.

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