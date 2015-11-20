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الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' دعوة الزمالك والتوأم ' في حفل صلة

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الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' دعوة الزمالك والتوأم ' في حفل صلة الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' دعوة الزمالك والتوأم ' في حفل صلة

هل بالفعل قدم الأهلي دعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لحضور حفل صلة؟ وهل ينوي ذلك؟ محمود علام ومدير النادي بفرع الجزيرة يجيبا لـFilGoal.com.

وتعاقد الأهلي مع شركة صلة لتكون الراعي الرسمي للنادي لمدة ثلاث سنوات مقابل ما يقرب من ربع مليار جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقام حفل رعاية الأهلي يوم 26 نوفمبر الجاري بالتنسيق مع شركة صلة احتفالا بتوقيع أكبر عقد رعاية.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية تشير لدعوة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور. إلى جانب دعوة كلا من حسام حسن وإبراهيم حسن لحضور الحفل. وهو ما يوضح حقيقته محمود علام واللواء شرين شمس مدير فرع الأهلي في الجزيرة.

وقال مدير فرع الأهلي بالجزيرة لـFilGoal.com: "كل هذا لا أساس له من الصحة".

وأضاف "صلة ليس لها الحق في التصرف ودعوة أي شخص للحفل. تلك الأمور في يد الأهلي فقط".

وأكمل حديثه قائلا: "حتى تلك اللحظة لم يتم توجيه الدعوة إلى أي شخص لحضور حفل صلة. والحسم سيكون بالتنسيق مع المدير التنفيذي للنادي".

لماذا الزمالك؟

وعلى الجانب ذاته نفى محمود علام وجود أي نية في الوقت الحالي لدعوة الزمالك لحفل صلة.

وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي لـFilGoal.com: "حفل صلة حفل خاص بالنادي الأهلي فلماذا يتم دعوة الزمالك؟".

ومن المنتظر أن يتم تكريم كل رموز النادي الأهلي. ومن خدم وصنع إنجازات النادي الأهلي على مدار تاريخه أثناء حفل الرعاية الجديدة.

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فيديو اليوم السابع

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