ضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو و200 قرص مخدر بأسوان

تمكن رجال المباحث بأسوان اليوم من ضبط عاطلين لحيازتهما كمية من الأقراص المخدرة ولفافة كبيرة من نبات البانجو، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين بديوان قسم أول.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر إخطارا بضبط المتهم "حسن. ح " 28 سنة والمتهم " فرج. ب " 45 سنة وبحيازتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 4 كجم و200 قرص لعقار التامول المخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر ( 6482 ) إدارى قسم أول أسوان فيما جارى العرض على النيابة.