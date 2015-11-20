موجز المحافظات.. أول ظهور لعنتيل حزب النور بالإسماعيلية فى جنازة والده

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الجمعة، أبرزها أنه شيّع أهالى سرابيوم والدائرة الثالثة بالإسماعيلية، جنازة والد عنتيل حزب النور المرشح بالانتخابات البرلمانية الذى توفى بسبب أزمة صحية.

وحضر الجنازة عدد من الأهالى والمرشحين المنافسين لمرشح حزب النور، منهم الدكتور نادر شلبى المرشح عن نفس الدائرة ومحسن قرقر، ويعتبر هذا أول ظهور لمرشح النور بعد فضيحة نشر الصور الجنسية الخاصة به.

وقال الدكتور جمال حسان، أمين حزب النور بالإسماعيلية، إن الحزب سيقف بجوار "حسام عامر" مرشحه بالدائرة الثالثة، فى مقاضاة من سارع باتهامه بالفاحشة والفجور "بلا بينة".

واستقبل أهالى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، بترحيب واسع نبأ توقيع عقد تنفيذ أول محطة نووية، لتوليد الكهرباء بمصر على أرض الضبعة، بين الحكومة المصرية وشركة روس توم الروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتخلص شاب من حياته بشنق نفسه داخل حجرة نومه لعدم قدرة أسرته على تدبير المال لزواجه بمغاغة شمال المنيا. تلقى مأمور مركز شرطة مغاغه، بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة شاب يدعى "أحمد ا" 22 سنة ملقاة داخل غرفة نومه بمنزله بإحدى قرى المركز، مشنوقًا.

وتمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى من السيطرة على بقعة السولار الثانية التى ظهرت بنهر النيل أمام مركز دشنا.

كما وصل لمطار الغردقة الدولى وفد سياحى صينى مكون من 240 سائحا لقضاء أسبوع فى المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة. وقال مصدر من مطار الغردقة الدولى إن سلطات المطار قدمت لجميع الوافدين اليوم جميع التسهيلات فى إجراءات الوصول، وتم نقلهم فور وصولهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

ونظم متظاهرو القائد إبراهيم وقفة بساحة المسجد، شارك فيها حملة "تحيا مصر الشبابية" ورابطة الناصريين بالإسكندرية، للتضامن مع ضحايا الإرهاب فى فرنسا، ودعم السياحة فى شرم الشيخ.

و إلى أهم الأخبار:

- بالصور.. أول ظهور لعنتيل حزب النور بالإسماعيلية فى جنازة والده

- "النور": نقف بجوار مرشحنا بالإسماعيلية وسنقاضى من اتهمه بارتكاب الفاحشة

- ترحيب واسع بين أهالى الضبعة بتوقيع عقد تنفيذ المحطة النووية

- شاب يشنق نفسه لعدم قدرته على تدبير تكاليف الزواج فى مغاغة بالمنيا

- السيطرة على بقعة السولار الثانية بنهر النيل بدشنا وتشغيل محطات المياه

- إخلاء عقار من سكانه بعد تصدعه وسقوط أجزاء منه بالإسكندرية

- أساتذة وعلماء وشباب سعوديون يناشدون الدول العربية تشجيع السياحة لشرم الشيخ

- بالصور.. مطار الغردقة يستقبل 5000 سائح خلال 30رحلة دولية بينهم وفد صينى

- بالفيديو والصور.. متظاهروالقائد إبراهيم يتضامنون مع ضحايا الإرهاب بفرنسا ودعم السياحة

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