الإخوان تكذب نفسها: بيان "طرد غير الملتزمين بقرارات الجماعة" لم يصدر عنا

بعد أن نشرت مواقع الإخوان بياناً صادرا عن مجلس شورى جماعة الإخوان، يعلن فيه أن من لن يلتزم بقرارات الجماعة يعتبر نفسه خارجا عن التنظيم، أصدرت الجماعة بيانا اليوم كذبت فيه نفسها وأعلنت أن البيان الصادر من مجلس شورى الجماعة ليس صحيحا، وأن جميع بيانات الجماعة تنشر عبر مواقعها الرسمية.

وقالت الجماعة فى بيان لها: "تنوه جماعة الإخوان أن بياناتها الرسمية وقراراتها ورسائلها تصدر من المنافذ الرسمية للجماعة فقط، وهى موقع إخوان أون لاين، والصفحة الرسمية للجماعة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، والحسابات الرسمية للمتحدث الإعلامى للجماعة".

وأضافت الجماعة فى بيانها: "نهيب بوسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنسبه إلى الجماعة ومؤسساتها، مشيرة إلى أن بيان مجلس شورى الجماعة لم يصدر عبر قياداتها الرسميين".

قيادات الإخوان يشنون هجوما على "عواجيز الجماعة".. عصام تليمة لـ"التنظيم": أنتم مخترقون وخلافاتكم رائحتها عفنة.. ومؤسس رصد لـ"القيادة": مش جماعة أمكم.. ومتحدث الحرية والعدالة: نعانى من استبداد قياداتنا

>