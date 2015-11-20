مزارع يقتل شقيقه بسلاح أبيض في المنيا

قتل مزارع بقرية نجع مركب التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، شقيقه، مستخدمًا سلاحا أبيض، ليقسم رأسه شطرين في الحال وفر هاربًا.

كان اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير المباحث، يفيد بمقتل مزارع يدعى “سيد حسين محمد” 37 عاما، فلاح مقيم بقرية نجع مركب بمركز ملوى، وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها العميد عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والرائد أحمد الصفتي، رئيس مباحث المركز، تبين أن المتهم بقتله هو شقيقه” محمد حسين” 35 عاما، فلاح، مستخدما الساطور، وفر هاربًا إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.