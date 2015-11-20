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34 قتيلاً من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع الجيش والمقاومة بـتعز

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34 قتيلاً من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع الجيش والمقاومة بـتعز 34 قتيلاً من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع الجيش والمقاومة بـتعز

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل 34 مسلحاً من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح وجرح العشرات بمحافظة تعز (256)كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحصيلة كانت جراء المواجهات التى دارت مع مقاتلى الجيش الوطنى ورجال المقاومة الشعبية، إلى جانب قصف طيران التحالف الذى استهدف مواقعهم.

وأكدت المصادر، أن الجيش والمقاومة مسنودان بقوات التحالف العربى استكملوا السيطرة على منطقة الشريجة جنوب شرق تعز بشكل كامل، وتقدموا إلى مشارف مدينة خدير التابعة لمدينة الراهدة لفك الحصار عن مدينة تعز، وأفادت المصادر بأن قتيلين من رجال المقاومة سقطا خلال تلك المواجهات وجرح خمسة آخرين.

وذكرت المصادر، بأن طيران التحالف قصف مواقع تمركز " المليشيا" بأكثر من 10 غارات جوية فى منطقة الراهدة على الخط العام ونقطة محطة الشيبري، ومناطق العقمة والمزجاجة ووادى رين، ما أدى إلى تدمير العديد من الآليات ومخزنيين سلاح.

فى السياق نفسه، قالت مصادر طبية، إن مدنيين اثنين قتلا وجرح 29 آخرون جراء القصف العشوائى الذى شنه الحوثيون وقوات صالح على الاحياء السكنية.
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مصر 365