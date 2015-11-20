جماعة المرابطون بزعامة مختار بلمختار تتبنى الاعتداء على فندق مالى

أخبار مالى ..

>أعلنت جماعة المرابطون الإسلامية المتطرفة التى يتزعمها الجزائرى مختار بلمختار تبنيها الاعتداء الذى استهدف الجمعة فندقا فى باماكو وذلك فى تسجيل صوتى بثت قناة الجزيرة مقطعا منه.

وجاء فى التبنى أن جماعة المرابطين نفذت "بالتنسيق مع إمارة الصحراء فى تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي" الهجوم على فندق راديسون بالعاصمة المالية الذى أوقع 22 قتيلا على الأقل بحسب وزارة الامن الداخلى المالية.

>وفى وقت سابق كان وزير الدفاع الفرنسى جان ايف لودريان قد أعلن أن الجزائرى مختار بلمختار زعيم مجموعة المرابطون الجهادية التابعة للقاعدة "بدون شك وراء" الاعتداء على فندق راديسون بلو فى باماكو.

وقال الوزير لشبكة التلفزيون "تى اف 1" "أنه ملاحق من قبل عدة دول منذ فترة طويلة، هو بدون شك وراء هذا الإعتداء، لكننا غير اكيدين بالكامل"، وقد اوقع الهجوم على الفندق 22 قتيلا على الأقل بحسب وزارة الأمن الداخلى المالية.

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