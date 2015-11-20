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مصر تحصد «صفر» القاهرة السينمائي.. ووزير الثقافة: الإنتاج الفني ليس بأفضل حالاته

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مصر تحصد «صفر» القاهرة السينمائي.. ووزير الثقافة: الإنتاج الفني ليس بأفضل حالاته مصر تحصد «صفر» القاهرة السينمائي.. ووزير الثقافة: الإنتاج الفني ليس بأفضل حالاته

النمنم وواصف وحفظي

قال وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، إن عدم فوز بأي جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ37، يأتي بسبب ضعف فرص الاختيار بين الأعمال المصرية لدى لجان التحكيم بالمهرجان، نظرًا لأن الإنتاج في مصر ليس في أفضل حالاته في الفترة الحالية، الأمر الذي رجح كفة الأعمال الأجنبية في المهرجات، حيث حصدت الأعمال الأجنبية الـ7 جوائز كاملة.

انتهت مساء اليوم الجمعة، فاعليات الدورة 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أُقيم حفل ختام المهرجان بدار الأوبرا المصرية.

خرجت مصر خالية الوفاض، من جوائز المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ37، حيث ذهبت جائزة الهرم الذهبى لأحسن فيلم إلى “البحر الأبيض المتوسط” من إيطاليا، وفاز بجائزة الهرم الفضي أحسن مخرج المخرج داجور كاري عن فيلم “فيوسي” من أيسلندا، وفاز فيلم ” بولينا” بجائزة الهرم البرونزى من الأرجنتين.

وفاز بجائزة أفضل ممثل النجم قدوس سيوف عن فيلم “البحر الأبيض المتوسط” من إيطاليا، وبعث كل من مخرج وبطل الفيلم برسالة شكر إلى القائمين على المهرجان، وفاز بجائزة أفضل ممثلة النجمة لويز بروجوان عن فيلم “أنا جندية” من فرنسا، وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لفيلم “الكنز” من رومانيا، وذهبت جائزة أحسن إسهام فنى لفيلم “الشمس الساطعة” من كرواتيا.

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