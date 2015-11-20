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محمود كبيش:"حسين سالم بيحب مصر ويشعر بالظلم من البلاغات المقدمة ضده"

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محمود كبيش:"حسين سالم بيحب مصر ويشعر بالظلم من البلاغات المقدمة ضده" محمود كبيش:"حسين سالم بيحب مصر ويشعر بالظلم من البلاغات المقدمة ضده"
قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إنه تقدم بطلب للتنازل عن 75% من ثروة حسين سالم، موضحًا أن من يعرف هذا الرجل يجد أن مشروعاته كلها استراتيجية، "حيث إن حسين سالم يحب وتاريخه يشهد بذلك".

وأضاف كبيش، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، أن حسين سالم سيتنازل عن ثروته من أجل توفيق أوضاعة من الدولة، حيث إنه "يشعر بالقهر والظلم من تعدد البلاغات والمحاضر المقدمة ضده".

وأشار محامى رجل الأعمال حسين سالم، إلى أن موكله يعد الوحيد من رجال الأعمال الذى قرر أن يتنازل عن "هذا الكم الهائل من الأموال".
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