إحباط محاولة هروب 29 نزيلا من سجن "كوم حمادة" بالبحيرة بعد ادعائهم التسمم

أحبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة محاولة هروب 29 سجينا من داخل سجن مركز كوم حمادة، بعد الادعاء بإصابتهم بحالة التسمم على خلفية إصابة 3 نزلاء باشتباه تسمم غذائى.

وسادت قبل قليل حالة من الصياح والهياج داخل سجن مركز كوم حمادة بالبحيرة، بعد إصابة 3 من النزلاء باشتباه تسمم غذائى، وادعاء العشرات إصابتهم بتسمم فى محاولة منهم للهروب.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية بالواقعة.

وانتقل على الفور لمسرح الأحداث مدير أمن البحيرة، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث الجنائى، والمقدم محمد أبو غزالة رئيس مباحث كوم حمادة، وتمت السيطرة على الأوضاع، وتبين من الفحص أن سجن مركز كوم حمادة به عدد 160 من النزلاء أصيب منهم 3 من بنزلة معوية حادة، وعلى إثر ذلك استغل نحو 29 من أباطرة الإجرام من المسجلين خطر ومعتادى الإجرام من المساجين وادعوا أنهم مصابون بتسمم فى محاولة منهم للهروب.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث من السيطرة على الأوضاع، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمحابيس من فريق طبى من مفتش الصحة ومفتش أغذية، وتبين ادعاء 29 من المحبوسين مستغلين حالة الهياج التى حدثت للهروب، وجار تحرير محضر بالواقعة.