الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض ثنائي الفريق لتجديد عقدهما

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي قرار مجلس إدارة النادي بالتفاوض مع الثنائي جبرين وإبراهيم حسن من أجل تجديد عقدهما.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع جبرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأوضح أبو السعود لـFilGoal.com إن الغاني جبرين وافق على تجديد عقده موسمين أضافيين. وهذا ما يسعى النادي له أيضا مع إبراهيم حسن.

وينتهي عقد إبراهيم حسن لاعب وسط الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار أبو السعود إن إدارة الإسماعيلي تهدف للحفاظ على استقرار الفريق لأطول فترة ممكنه.

ويحتل الإسماعيلي تحت قيادة أحمد حسام ميدو المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 5 جوالات.