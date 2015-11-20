وزير الثقافة: حادث الطائرة الروسية أثر على مشاركة السينما الأجنبية بمهرجان القاهرة

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن ضعف عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان يعود في المقام الأول للأحداث التي تشهدها المنطقة ، مشيرًا إلى أن الدورة 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عُقدت بعد أيام من حادث سقوط الطائرة الروسية، الأمر الذي أثر على حجم مشاركة أفلام السينما الأجنبية.

وأضاف النمنم، في لقاء مع مراسل فضائية cbc extra، خلال حضوره لحفل ختام المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية، أن هناك بعض أوجه القصور بالدورة، مؤكدًا تشكيل لجنة مختصة لتقييم هذه الدورة، ووضع كافة الملاحظات التي أبداها النقاد أو تناولتها وسائل الإعلام لمنع تكرارها في الدورات القادمة.