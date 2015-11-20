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وصول جثمان المصري «صالح الجبالي» ضحية هجمات باريس الإرهابية

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وصول جثمان المصري «صالح الجبالي» ضحية هجمات باريس الإرهابية وصول جثمان المصري «صالح الجبالي» ضحية هجمات باريس الإرهابية

مطار القاهرة – أرشيفية

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، جثمان المواطن المصري «صالح الجبالي»، الذي قُتل فى هجمات باريس الإرهابية الجمعة الماضية، وصل الجثمان علي الطائرة المصرية القادمة من باريس.

أمر الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار، بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان وتسليمه إلي أهله لدفنه بمقابر أسرته بمركز سمنود بالغربية حيث كان فى استقبال الجثمان بالمطار عدد كبير من أقارب القتيل .

وكان المواطن المصرى صالح الجبالى، وهو من مواليد 1987، قد قتل فى اعتداءات إرهابية متزامنة وغير مسبوقة تبناها تنظيم داعش نفذها انتحاريون مدججون بالسلاح فى أماكن متفرقة بالعاصمة الفرنسية باريس ، ما أسفر عن وقوع 129 قتيلا و352 جريحا.

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