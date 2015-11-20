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المقاصة لـ في الجول: ننتظر قرار البدري لمعرفة مصير مواجهة أسوان

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المقاصة لـ في الجول: ننتظر قرار البدري لمعرفة مصير مواجهة أسوان المقاصة لـ في الجول: ننتظر قرار البدري لمعرفة مصير مواجهة أسوان

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي مصر المقاصة إن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال ينتظر اختيارات حسام البدري من أجل معرفة مصير لقاء أسوان.

ومن المقرر أن يواجه مصر المقاصة فريق أسوان ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري بتاريخ 28 نوفمبر.

وأوضح المدرب العام للمقاصة لـFilGoal.com إنه في حالة استقرار البدري على اختيار الثلاثي محمود حمدي وحسين رجب ومحمود وحيد سيتم المطالبة بتأجيل المباراة.

وأشار حمد إبراهيم لاستعداد المقاصة لخوض المباراة في حالة عدم اختيار الثلاثي ضمن . إذ خاص الفريق مباراتين وديتين أمام الداخلية وإنبي.

وعلى الرغم من خسارة المقاصة في المباراتين إلا أن المدرب العام للمقاصة يرى أهمية تلك المباريات في تجهيز أكبر عدد من اللاعبين.

ويحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 9 نقاط. بينما يأتي أسوان في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.

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فيديو اليوم السابع

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