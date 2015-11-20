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جثمان المصرى "صالح الجبالى" ضحية تفجيرات باريس يصل مطار القاهرة

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جثمان المصرى "صالح الجبالى" ضحية تفجيرات باريس يصل مطار القاهرة جثمان المصرى "صالح الجبالى" ضحية تفجيرات باريس يصل مطار القاهرة
وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد المصرى "صالح عماد الجبالى"، الذى لقى مصرعه فى حادث تفجيرات باريس الأسبوع الماضى، حيث وصل الجثمان على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من باريس.

وكان "صالح" ابن قرية بنا أبو صير مركز سمنود بمحافظة الغربية، قد استشهد فى تفجيرات مدينة النور "باريس" الأسبوع الماضى، وسوف يتم تشيع جثمان الشهيد بمقابر أسرته فور وصوله إلى قريته بالغربية.


>توافد أهالى شهيد أحداث باريس الإرهابية على مطار القاهرة لتسلم الجثمان

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