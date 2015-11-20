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نشرة فضائيات «ONA»| روتانا تجتمع مع غرفة صناعة السينما..وصدى البلد تشتري برامج بعيد ميلاد بثها

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نشرة فضائيات أونا

نشرة فضائيات أونا

 

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.
> ورصدت وكالة «ONA»، علي سبيل المثال لا الحصر، أبرز سقطات مقدمي برامج التوك شو علي شاشات مختلفة مثل: الإعلامي أحمد موسي علي شاشة صدي البلد، والإعلاميان سعيد حساسين و عزمي مجاهد علي شاشة العاصمة.

 

مقدمي التوك شو

مقدمي التوك شو

تعاقدت فضائية «صدى البلد» على شراء مجموعة من البرامج والمسلسلات بمناسبة احتفالها بعيد ميلاد بث القناة، حيث من المقرر أن تطلق بث مجموعة من البرامج في الخريطة التي تعاقدت عليها مثل: عرض المواسم الثلاثة من برنامج «على شاطئ بحر الهواء» وهو برنامج فيه مجموعة من المشاهير يلتقون بمحبيهم في أماكن مختلفة، وعرض الموسم الثامن والتاسع والعاشر من برنامج «خواطر»، وهو برنامج اجتماعي هادف من تقديم أحمد شقيري، وأيضاً برنامج «عالم السرعة» والذي تم عقد شراكة بين صدى البلد ودويتش فيله «القناة الألمانية» لبثه علي شاشة صدى البلد.

برامج صدى البلد

برامج صدى البلد

يستضيف الإذاعى أحمد يونس، غداً، في برنامجه «كلام معلمين»على الراديو 9090، نجوم تتر برنامج «رشا الشرنوبي وأمير يوسف وأسامة الهادي و إبراهيم فاروق ومحمد جاد ومؤمن سيد وحاتم مصطفى ونور الدين علي» فى سهرة موسيقية عن الفرق الشبابية الجديدة ودورها فى تطوير الأغنية .

الإذاعى أحمد يونس

الإذاعى أحمد يونس

اجتمع تحالف من أبرز المؤسسات العاملة بقطاع التلفزيون في الشرق الأوسط من محطات تلفزيونية، و أصحاب المحتوى، و الموزعين، و مالكي الأقمار الصناعية، و مزودي خدمات الأقمار الصناعية و المعلنين في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوة من مجموعة قنوات روتانا، بهدف البحث في سبل المحفاظةعلى نمو وازدهار سوق صناعة التلفزة في المنطقة، لا سيما مع التهديد المستمر للقرصنة، وتأثيرها على نمو و تطور القطاع التليفزيوني و إضرارها بهذه الصناعة.

روتانا - أرشيفية

روتانا – أرشيفية

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أونا

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