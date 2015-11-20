الدورة الـ 26 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية تنطلق غدًا

تنطلق غدا “السبت” فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية ، الذي تستضيفه مدينة قرطاج التونسية، ويستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

> يشارك في المهرجان مجموعة كبيرة من الفنانين والنقاد، منهم الفنانة الشابة هنا شيحة ، سلوى خطاب ، كندة علوش، الناقد الفني الكبير علي أبو شادي.

وتتضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 17 فيلما من مختلف الدول العربية والأفريقية هى : الفيلم العراقي “رسالة إلى الملك”، ، والفيلم المصري ” قدرات غير عادية” للمخرج داوود عبد السيد ، بينما تشارك المغرب بـ”جوق العميان”، و”الزين اللي فيك” وهو الفيلم الذي أثار جدلا كبيرا في المغرب فور طرحه بدور العرض السينمائي.

ومن فلسطين فيلم “تخفيف تدريجي”، أما لبنان فتشارك بفيلم “الطريق” للمخرجة رنا سالم ، بينما تشارك الجزائر بفيلمين هما “مدام كوراح” و ” البئر”، ومن جنوب إفريقيا فيلمي “شباب ربطات العنق” و “نهر بلا نهاية”، والفيلم المالي “بيتنا”، وفيلم “شبابيك الجنة” التونسي ، و “على حلة عيني” وهو إنتاج بلجيكي فرنسي تونسي مشترك ، أما إثيوبيا فتشارك بفيلم “ديفرات”، ورواندا بفيلم “متشرد بلا هدف، والفيلم التونسي “قصر الدهشة”، وأخيرا فيلم “قلب الإعصار” من بوركينا فاسو.