أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

قصة طفلة تبرعت بشعرها لمرضى السرطان

Google+ Print

الجمعة 20-11-2015 19:18

بدأت فكرة التبرع بالشعر لصالح مرضى السرطان، مع امرأة نجت من هذا المرض، بعد أن فقدت كل شعرها، ثم عاد للنمو في أقل من سنتين. وبعد سنوات باتت أول أمنياتها قبل الموت هي «التبرع بشعرها لمرضى السرطان». ثم قامت بقصه والتبرع به لمركز «الأميرات الصغيرات»، في بريطانيا.

عندما دخلت الطفلة جنى مع أمها ميسون وشقيقها ريان، مكتب «سيدتي» في دبي؛ لإجراء جلسة التصوير، لم يبد عليها أي ارتباك كانت تتلمس شعرها وتبتسم، وبطفولة مليئة بالحيوية، كانت تمد شعرها بيديها لالتقاط صورة.
بعد أن انتهينا كشفت لنا الأم ميسون بأنها لم تعرض على ابنتها فكرة التبرع بشعرها، كل ما فعلته هو زرع روح العطاء في قلب طفليها، منذ سنوات من خلال إطلاعهما على قصص وفيديوهات لأشخاص يساهمون في خدمة المجتمع، يساعدون الآخرين ويخدمون الكبار سناً.

رفيقي كظلي
بعد إنهاء جلسة التصوير قبل قص الشعر، رغبنا في التعرف إلى شعور جنى، وإن كانت تدرك ما هي مقبلة عليه، وفجأة قالت وهي تتلمس شعرها، ستتم إعادة تصنيع شعري في مصنع خاص، ليكون شعراً مستعاراً للأطفال المصابين بالسرطان.
كيف خطرت ببالك فكرة التبرع بشعرك؟
منذ سنوات، وأمي تشجعني على توزيع الماء والطعام للفقراء أو العمال في الطرقات، وترافقني في هذه المهمة، وتحثني على التبرع لأعمال خيرية من مدخراتي. ما علمتني إياه صار أسلوب حياتي.
وكنت أتفرج معها على يظهر طفلة تقوم بقص شعرها؛ لتقدمه لأختها المصابة بمرض السرطان. فبدأت بمناقشة الأسباب مع أمي.

ماذا قالت لك؟
صارت تعرض عليّ قصصاً من الإنترنت عن التبرع بالشعر لمرضى السرطان، كيف تتم العملية وكيف يكون المريض سعيداً بها وكذلك المتبرع.
كما انها عرضت عليّ تقريراً تحدث عن فتاة تعرضت للمضايقات بعد أن قصت شعرها للمرضى، لكنني كنت مصممة.

ألم تفكري أنك ستزعلين على شعرك؟
كنت أسمع أبناء خالتي يقولون عنه إنه ظلي، فأنا أنظر إليه وهو يطول منذ 10 سنوات كأنه رفيقي، فلطالما رفضت قص أطرافه فما بالكم بأكثر من 15 بوصة منه.
لكنني قادرة على رسم البسمة على وجه طفل من مرضى السرطان، فلماذا أتردد في تقديم شعري هدية

كيف ربت ميسون عزام طفليها، ومع من تتشارك في تربيتهم؟ ولماذا منعها والدها من دراسة الإعلام، تفاصيل أكثر تجدينها في العدد 35 من سيدتي وطفلك في الأسواق، 

تابعي المزيد من الأبراب والمواضيع الشيقة، واقترحي حوارات مع أمهات شهيرات عبر الإيميل [email protected]

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات