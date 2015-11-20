العقم "المعند" وأسباب الفشل المتكرر لطفل الأنبوب

العقم الطبيعي هو عدم حدوث الحمل بعد مرور سنة على الزواج، ولكن لا يجوز معالجة مشكلة العقم بالقفز لطفل الأنبوب قبل معرفة كل أسبابه؛ حيث لا يمكن أن نسمي العقم (مجهول السبب) دون استقصاء البوقين بتنظير جوف البطن، وإجراء جراحة تنظيرية أولاً.

فهل يعتبر هذا القفز من أسباب فشل طفل الأنبوب؟

هذا ما يوضحه البروفسور موسى الكردي، أستاذ واستشاري أمراض النساء، من مركز الخصوبة وأمراض النساء، بدبي.

سؤال: ما هو العقم المعنّد؟

جواب: سأشرح الحالة بالتفصيل، فإذا تم نفي أسباب العقم وتأكد حدوث الإباضة عند الزوجة ووجود حيوانات منوية مقبولة عند الزوج، وأن الأنابيب الناقلة للبيوض والحيوانات المنوية مفتوحة متجهة نحو أسفل الحوض وأن عنق الرحم والرحم طبيعيين، ولا يوجد ألياف أو بطانة رحم مهاجرة، ورغم ذلك لم يحدث الحمل، عندئذ نسمي هذا عقماً مجهول السبب.

وإذا لم يحدث الحمل رغم المعالجة لـ 3 سنوات من الزواج نكون أمام حالة تسمى بـ "العقم المعند".



سؤال: إذا كانت السيدة في مرحلة "العقم المجهول"، هل يمكنها أن تخضع لإجراء طفل الأنبوب؟

جواب: لا يجوز لها القفز لمرحلة طفل الأنبوب، قبل معرفة كل أسباب العقم. حيث لا يمكن أن نسمي العقم (مجهول السبب) دون إجراء جراحة تنظيرية أولاً. وبعدها تحمل 80-90 % من النساء بصورة طبيعية ولا يحتجن لطفل الأنبوب.

سؤال: هل يمكننا القول أن مشاكل الرجل في الإنجاب تحديداً هي سبب اللجوء لطفل الأنبوب؟

جواب: هو بصورة رئيسية لمعالجة العقم الذكري، وذلك عند انعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي، ووجودها في الخصى؛ حيث تسحب بالإبرة وتلقح بها البويضات عن طريق طفل الأنبوب.

ويأتي لزومه في الدرجة الثانية عند استئصال البوقين التام عند المرأة أو في حال توسعهما

كذلك تكون الحاجة إليه في حال وجود أمراض وراثية لإعادة الخلايا السليمة منها فقط إلى الرحم.

سؤال: ألا تجد أن غالبية النساء اللواتي خضعن لخيار لطفل الانبوب، لم يصلن إلى درجة العقم المعنّد؟

جواب: بالتأكيد، فعبر السنوات الـ15 الأخيرة، وجدت أن 8 من 10 ممن يحاولن إجراء طفل الأنبوب لا يحتجن لذلك، بل تتم معالجتهن بنجاح بالجراحات التنظيرية، التي يتم من خلالها فتح أو توسيع البوقين بالبالون؛ كي تحمل المرأة بصورة طبيعية. كما أن 35 من كل 100 ممن يفشل عندهن طفل الأنبوب نجد عندهن أسباباً لم تكتشف، ولم تعالج قبل إجراء طفل الأنبوب لمنع أو إنقاص الفشل.

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