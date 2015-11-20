أطباق من السمك لتنشيط ذاكرة طفلك

كثير من الفوائد، تدفعك لتحضير أطباق من السمك لأطفالك، نقدمها لك كالآتي:

برغر السمك

أحضري شريحة سمك هامور 300 غرام، اغسليها ثم قطيعها لمكعبات صغيرة، واخفقيها في الخلاط، أضيفي لها القليل من الملح والفلفل الأبيض، وشكليها في يديك على هيئة برغر، ثم شوحيها بالقليل من الزيت على النار، أو اشويها في الفرن.

ضعيها في صحن التقديم، فوق شريحة من الخس، وزينيها بشريحتي بيض مسلوق كعينين، ضعي لهما نصف حبة زيتون أسود.

يمكنك تقديم المعكرونة معها، بوضعها كشعر لوجه البرغر كما ترين في الصورة.

معلومة

يفيد سمك الهامور مرضى الربو وحساسية الصدر، كما أنه مفيد في تنشيط الذاكرة وتقوية القدرات الذهنية لدى الطفل.

شطائر السمك المفتت

أحضري شريحة من سمك التونة، 400 غرام، واغسليها ثم ملحيها وضعيها في صينية مدهونة بالزيت وزجيها في الفرن، لـ 30 دقيقة.

ثم أخرجيها وفتتيها، وضعي الفتات بين شريحتين من الخبز وأضيفي إليها أوراق الخضراوت.

معلومة

التونة هو مصدر جيد من السيلينيوم الذي هو المسؤول عن مستويات المزاج والشهية. حيث إن نقص السيلينيوم يسبب مشاعر غير سعيدة وقلقة للطفل.

أصابع السمك

احضري سمكة من نوع "الشعري" كبيرة الحجم، واشويها في الفرن، بعد غسلها وتمليحها، ثم فتتيها بيديك واخفقي الفتات في الخلاط، أضيفي إليه القليل من الطحين، شكليه على شكل أصابع واغمريه بالبيض ثم البقسماط، شوحي الأصابع قليلاً في زيت على النار، وقدميها مع طبق الأرز المرسوم عليه شكل وجه بحبات البازلاء. فيما الأصابع تأخذ شكل جسد.

معلومة

يتميز سمك الشعري بنكهة مميزة سيحبها طفلك بالتأكيد، كما أنه أرخص ثمناً من الأنواع الأخرى، ويحد من الالتهابات، كونه يرفع الماعة الذاتية.

كفتة السمك

أحضري 400 غرام من سمك الكنعد، واغسليه ثم اطحنيه في الخلاط، ملحيه وضعي القليل من الطحين عليه، ثم شكليه بيديك على هيئة كفتة مستديرة، اغمسيها بالبيض والبقسماط، ثم شوحيها بالقليل من الزيت على النار.

معلومة

يفضل أكل سمك الكنعد في مواسم معينة، وابتعدي عن تخزينه طويلاً حتى لا يفقد نكهته، واختاري منه الكبير فهو يمتاز بعدم وجود قشور وسهولة الأكل (قليل الشوك).