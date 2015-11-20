رئيس شركة المياه بسوهاج: المحطات لم تتأثر ببقعة السولار المتسربة بنهر النيل

أعلن المهندس ناجح إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، أن بقعة السولار المتسربة بنهر النيل تم التأكد من تفتتها، ولم يعد هناك آثار لها أمام مآخذ محطات المياه، وأنه تم إعادة تشغيل محطة مياه عرب العطيات القبلية ومحطة مياه أولاد سالم النقالى بمركز دار السلام والتى تم إغلاقهم أمس، وأن جميع محطات المحافظة تعمل بانتظام.

وأكد المهندس ناجح إبراهيم فى بيان صادر له، أنه فور ظهور بقعة السولار أمس تم تشكيل غرفة عمليات من قطاع المعامل والجودة بالشركة، وأن فريق عمل الكيميائيين بجميع معامل الشركة يقومون باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتفادى تلوث المياه وذلك بمراقبة جودة المياه من خلال رفع وتحليل عينات مياه الشرب كيميائيًا وبكترولوجيًا بالمحطات السطحية المرشحة وذلك من بداية عمليات تنقية المياه حتى نهايتها بواقع عينة كل ساعتين على مدار 24 ساعة يوميًا.

>