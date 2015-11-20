جهاز الإحصاء: 63.4 ألف ترخيص بناء و8.7 ألف قرار هدم خلال عام 2014

بلغ إجمالى عدد تراخيص البناء على مستوى مجالس المدن والأحياء 63.4 ألف ترخيص عام 2014، مقابل 113.9 ألف ترخيص عام 2013، بنسبة انخفاض قدرها 44.4%.

وبلغ إجمالى عدد تراخيص البناء على مستوى القطاعى العام والحكومى 7.6 ألف ترخيص عام 2014، مقابل 4.3 ألف ترخيص عام 2013، بنسبة زيادة قدرها 77.6%، وبلغ إجمالى عدد تراخيص البناء على مستوى القطاع الخاص 55.8 ألف ترخيص، مقابل 109.6 ألف ترخيص، بنسبة انخفاض قدرها 49.1%.

وأضاف الجهاز، فى تقريره السنوى حول الخدمات العامة، أن إجمالى عدد تراخيص التعديل بلغت 10.7 ألف ترخيص عام 2014، منها 9.7 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 91.1%، وألف ترخيص للقطاعين العام والحكومى بنسبة 8.9%، وبلغ إجمالى عدد تراخيص التعلية 9.8 ألف ترخيص عام 2014، منها 8.3 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 84.9%، 1.5 ألف ترخيص للقطاعين العام والحكومى بنسبة 15.1%.

وأشار الجهاز إلى أن إجمالى عدد تراخيص الهدم على مستوى مجالس المدن والأحياء بلغت 8.7 ألف ترخيص عام 2014، منها 7.1 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 81.8%، 1.6 ألف ترخيص للقطاعين العام والحكومى بنسبة 18.2%.