زاهى حواس: الانتهاء من إنشاء المتحف المصرى الكبير يحتاج 700 مليون دولار

قال الدكتور زاهى حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن الاحتمالات التى طرحها عالم البريطانى الآثار نيكولاس رينز حول مقبرة نيفرتيتى خاطئة، مشيرًا إلى أنه يتمنى لوزير السياحة النجاح قائلاً: "أنا مش من النوع اللى بيحقد على حد.. ومش هحقد على الدماطى نهائيًا"، وأكد أن الانتهاء من إنشاء المتحف المصرى الكبير يحتاج إلى 700 مليون دولار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بين نقطتين"، على فضائية "ten"، مع الإعلامى عبد اللطيف المناوى، أن كل الآثار التى سرقها "داعش" من العراق وسوريا وليبيا يتم بيعها لبعض الدول، لافتًا إلى أنه كان من الممكن التهديد بوقف البعثات البريطانية فى مصر لمنع بيع تمثال "سخم كا".