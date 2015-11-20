الصحة الفلسطينية: 156 مصابا برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية وقطاع غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 156 مواطنًا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، مساء اليوم الجمعة، أن 69 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحى فى مواجهات بالضفة الغربية، و33 آخرين فى قطاع غزة، وعشرات الحالات المصابة بالاختناق.

وأشارت إلى إصابة 54 مواطنًا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط منهم 41 عولجوا ميدانيًا، إضافة إلى إصابة بالكسور نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية، وإصابة بالكسور نتيجة قنبلة غاز فى اليد بقطاع غزة.

وفى التفاصيل، أصيب 29 مواطنًا بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال فى محافظة رام الله والبيرة، إضافة لإصابتين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط عولجت داخل المستشفيات، و13 إصابة بالمعدنى عولجت ميدانيًا.

وفي الخليل أصيب 35 مواطنًا بالرصاص الحى فى الأجزاء السفلية، و6 إصابات بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

وأصيب مواطنان بالرصاص الحى فى بيت لحم، فيما أصيب مواطن بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط بالرقبة وعولجوا فى مستشفى بيت جالا الحكومى، فيما أصيب 10 مواطنين بالرصاص المعدنى وعولجوا ميدانيًا، إضافة إلى إصابة بالكسور نتيجة اعتداء قوات الاحتلال.

وأصيب فى قلقيلية 3 مواطنين بالرصاص الحى فى الأطراف السفلية، و3 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى الرأس عولجت فى المستشفى و24 بالمعدنى عولجت ميدانيًا.

وفى قطاع غزة أصيب 33 مواطنًا بالرصاص الحى، ومواطن بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابة بالكسور نتيجة قنبلة غاز أصابت مواطنًا فى يده.

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