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لبنان ترفض طلبًا روسيًا لتحويل مسار طائراته المدنية

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لبنان ترفض طلبًا روسيًا لتحويل مسار طائراته المدنية لبنان ترفض طلبًا روسيًا لتحويل مسار طائراته المدنية

أرشيفية

رفضت  لبنان طلبا روسيًا، بتحويل الطائرات المدنية المنطلقة من مطار رفيق الحريري في بيروت بعيدًا عن منطقة مناورات بحرية تجريها موسكو في البحر الأبيض المتوسط لمدة ثلاثة أيام، وفقًا لما قال وزير النقل اللبناني غازي زعيتر.

وطلبت موسكو من السلطات اللبنانية ألا تحلق الطائرات المنطلقة من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نحو الغرب فوق منطقة محددة في المياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط بسبب المناورات البحرية التي تجريها روسيا بين يومي السبت والاثنين، -حسب ما ذكرت سكاي نيوز.

ومن شأن المناورات الروسية أن تؤثر بشكل مباشر على المجال الجوي اللبناني وعلى حركة الطيران من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وفي الأجواء اللبنانية، ما يؤدي إلى تعليق الحركة الجوية بشكل شبه كامل.

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