أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

النيابة تعرض مقطع جنسي للبت في اتهام زوج لزوجته بالزنا بالبساتين

Google+ Print
النيابة تعرض مقطع جنسي للبت في اتهام زوج لزوجته بالزنا بالبساتين النيابة تعرض مقطع جنسي للبت في اتهام زوج لزوجته بالزنا بالبساتين

أمرت نيابة البساتين برئاسة المستشار شريف معتز، بعرض الفيديو الجنسي لواقعة اتهام زوج لزوجته بالزنا بسبب مشاهدة مقطع جنسى لها علي هاتف صديقه بالعمل، علي لجنة الصوتيات والمرئيات بالاذاعة والتليفزيون لبيان مشاركة المشكو في حقها في الفيديو من عدمه.

كما استمع أحمد عزت مدير النيابة لأقوال المشكو في حقها والتي نفت معرفتها ، وأكدت أن من تظهر في المقطع الجنسي سيدة أخرى، موضحة اتهام زوجها بسبب خلافات عائلية.

كان ضباط قسم شرطة البساتين تلقى بلاغًا من عماد. ف، 33 عامًا، مهندس، يتهم زوجته نهاد.ع، 25 عامًا، بالزنا.

وأوضح المتهم في بلاغه أنه فوجئ بوجود مقطع جنسي لزوجته علي الهاتف المحمول الخاص به، وأرفق " سي دي" به نسخه من المقطع الجنسي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارًا باستدعاء المشكو في حقها؛ لسماع أقوالها فيما هو منسوب إليها.ش
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري