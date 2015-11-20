النيابة تعرض مقطع جنسي للبت في اتهام زوج لزوجته بالزنا بالبساتين

أمرت نيابة البساتين برئاسة المستشار شريف معتز، بعرض الفيديو الجنسي لواقعة اتهام زوج لزوجته بالزنا بسبب مشاهدة مقطع جنسى لها علي هاتف صديقه بالعمل، علي لجنة الصوتيات والمرئيات بالاذاعة والتليفزيون لبيان مشاركة المشكو في حقها في الفيديو من عدمه.

كما استمع أحمد عزت مدير النيابة لأقوال المشكو في حقها والتي نفت معرفتها بالفيديو، وأكدت أن من تظهر في المقطع الجنسي سيدة أخرى، موضحة اتهام زوجها بسبب خلافات عائلية.

كان ضباط قسم شرطة البساتين تلقى بلاغًا من عماد. ف، 33 عامًا، مهندس، يتهم زوجته نهاد.ع، 25 عامًا، بالزنا.

وأوضح المتهم في بلاغه أنه فوجئ بوجود مقطع جنسي لزوجته علي الهاتف المحمول الخاص به، وأرفق " سي دي" به نسخه من المقطع الجنسي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارًا باستدعاء المشكو في حقها؛ لسماع أقوالها فيما هو منسوب إليها.ش



شبكةعيونالإخبارية

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