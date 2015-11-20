في_الكلاسيكو رسميا - ميسي وراكيتيش يتسلمان الإذن الطبي.. جاهزان لريال مدريد

(إفي): تسلم مهاجم برشلونة ليونيل ميسي ولاعب وسطه إيفان راكيتيتش الإذن الطبي عقب إنهائهما مران الفريق الكتالوني مساء يوم الجمعة بشكل طبيعي، ليدخلا في قائمته لمواجهة ريال مدريد يوم السبت في سانتياجو برنابيو بـ"كلاسيكو الأرض".

وتدرب اللاعبان بشكل طبيعي مع زملائهما طوال هذا الأسبوع بعد تخطي كل منهما لإصابته، حيث كان ميسي قد غاب عن الملاعب لنحو ثمانية أسابيع للتعافي من تمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، فيما ابتعد الكرواتي عن الملاعب لأسبوعين لتمزق بسيط في ربة الساق اليمنى.

وضمت قائمة برشلونة للكلاسيكو 18 لاعبا: برافو، تير شتيجن، بيكيه، ألفيش، ألبا، أدريانو، فيرمايلين، ماتيو، ماسكيرانو، راكيتيتش، سرخيو روبرتو، بوسكيتس، إنييستا، سواريز، ميسي، نيمار، منير وساندرو.

واستبعد المدرب كل من الحارس جوردي ماسيب والمدافع مارك بارترا لأسباب فنية، فيما لا يزال كل من المدافع دوجلاس بيريرا ولاعب الوسط رافينيا ألكانتارا مصابين.

ويدخل برشلونة حامل اللقب مباراة الجولة الـ12 من الليجا وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.