حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 مع ماغي فرح

حظك اليوم ، برجك اليوم ، الأبراج اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات برجك اليوم من ماغي فرح

برج الحمل

مهنيا:أمورك من جيد لأحسن مع تطور ملموس على كافة الجهات، لكن قد يواجهك في الصباح موقف لن يعجبك كثيرا وتضطر إلى تمشيته وفق ما يرضي الآخرين اجتماعيا:ما بعد الظهر يكون تركيزك أكثر على وضعك المالي الذي يعاني تدهورا ملحوظا، المساء ممتاز للخروج مع من تحب واعطائه أكثر أهمية من ذي قبل.

برج الثور

مهنيا:الصبر يا عزيزي الثور على آخر ساعات الضغط النفسي فالعمل سيكون متراكما في فترة الصباح والظهيرة، لكن مع حلول الواحدة والنصف من بعد الظهر ستبدأ امورك بالتحسن على مختلف المجالات، وبخاصة نفسيتك وعصبيتك اجتماعيا:اجعل الأمور أكثر سلاسة أثناء تعاملك مع والديك في المساء.

برج الجوزاء

مهنيا:اسرع قبل أن تدق ساعة الحسم، فصباحك سيجعلك تُسيّر جميع أعمالك بسهولة ويسر ولن يكون هنالك أية منغصات تذكر، لكن بحلول فترة ما بعد الظهر تشعر بمزاجك يختلف وتضيق الدنيا في عينيك والكآبة قد تأخذ حيزا كبيرا من وقتك عاطفيا:من يحب شخصا من مواليد الجوزاء فعليه الابتعاد عنه هذه الليلة، لأنه ليس بمزاج يسمح بذلك.

برج السرطان

مهنيا:يوم عادي جدا يا مولود السرطان ولكنك ستكون كسولا جدا، ولا تريد أن تفعل شيئا، قد تمر الساعات بطيئة اليوم لكن فترة اجتماعيا:المتعة ستكون بعد الواحدة والنصف ظهرا، حيث تكثر لديك المناسبات الاجتماعية من دون سابق إنذار، لكن احذر من أن تهمل حبيبك، لأنه يمكن أن يعاتبك.

برج الأسد

مهنيا:احم نفسك يا صديقي ولا تكن غير مكترث بالأمور التي تحدث حولك بل على العكس عليك التركيز على كل شي اجتماعيا:يوم عملي صعب قليلا لكنه يتحسن في فترة بعد الظهر، حيث تكون أكثر ثقة في نفسك وبما تفعل لكن قد تهبط هذه الليلة شعبيتك إلى أدنى مستوياتها بين أصدقائك بسبب تعصبك بآرائك.

برج العذراء

مهنيا:ما تزال الضغوطات العملية موجودة لديك يا صديقي، فحاول القيام بأعمالك بكل براعة وبخاصة في فترة الصباح والظهيرة، اجتماعيا:في فترة ما بعد الظهر وتحديدا بعد الواحدة والنصف قد تكون لديك بعض الأخبار الجيدة والأحداث التي قد تجعل ليلتك مثل الفل وبخاصة مواليد شهر آب.

برج الميزان

اجتماعيا:قاربت الأوقات الصعبة على الانتهاء فلا تفقد عصبيتك يا مولود الميزان، وحافظ على هدوئك الذي يغيظ أعداءك، فعند حلول فترة ما بعد الظهر تصبح إنسانا آخر بنظر الجميع عاطفيا:ويرجع حبك للمرح والتسلية ليسيطر على الساحة، أمسية لطيفة بانتظارك في المساء فلا تضيعها عليك.

برج العقرب

اجتماعيا:يوم مراجعة الحسابات ومواجهة الواقع، فمن كثرة ما تلاقيه اليوم من صعاب ومشاكل وخيبات ستعيد الحسابات بالأشخاص الذين حولك والذين اعطيتهم ثقتك وحبك، لا تيأس ولا تجعل الكآبة والأفكار السوداء تسيطر على عقلك هذا المساء، فالليل سيكون طويلا وبخاصة لمواليد شهر تشرين الأول الأكثر توترا.

برج القوس

اجتماعيا:يوم فيه كثير من الاختلاف، فالصباح يختلف كليا عن وضعك في المساء، فالصباح مشرق لديك مع بعض الحظ المتبقي من الأيام الماضية، كما عليك ترك عصبيتك جانبا عند الظهيرة عاطفيا:أما في المساء فالأوضاع العاطفية ستكون المسيطرة، لكن الخلاف سيكون سيد الموقف بينك وبين من تحب.

برج الجدي

اجتماعيا:من قمة الضياع إلى قمة النجاح يا مولود الجدي، فستمضي صبيحة هذا اليوم تعبا تائها لا تعرف ماذا تريد، كما أن الضوجان لديك سيصل إلى أعلى مستوياته من دون سبب اجتماعيا:لكن في فترة ما بعد الظهر والمساء تتغير الأمور لمصلحتك وتبدأ فترة جيدة وتصفو الأجواء من حولك وبخاصة برفقة أصدقائك الذين ستمضي معهم وقتا لا بأس به.

برج الدلو

مهنيا:يوم قد يجعلك ضائعا يا عزيزي فحاول أن تبقى هادئا قدر ما تستطيع وبخاصة أن الأعمال ستكون ضاغطة عليك من كافة النواحي والأشكال وبخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد توترا اجتماعيا:أما في فترة ما بعد الظهر فإن مزاجك سيكون متقلبا وستتردد كثيرا باتخاذ أي قرار ولو كان صغيرا وبخاصة مواليد شهر كانون الثاني.

برج الحوت

عاطفيا:عاطفتك قوية ومشاعرك جياشة فلا تدعها تؤثر على قراراتك وبخاصة العملية منها اجتماعيا:تخف حدة المشاعر في المساء لتكون إنسانا عمليا وجديا مع اهتمامك الكبير بوضع خطط للسفر أو للقيام ببعض الاتصالات المهمة، أما إذا كان لديك أي مشروع مع من تحب فعليك الغائه لانك لن تلتزم بدبلوماسيتك المعهودة.



شبكةعيونالإخبارية

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