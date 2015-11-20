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بعد 8 أشهر.. «ريبري» يعود للتدريبات «بايرن ميونخ»

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بعد 8 أشهر.. «ريبري» يعود للتدريبات «بايرن ميونخ» بعد 8 أشهر.. «ريبري» يعود للتدريبات «بايرن ميونخ»

فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ

رجح مدرب بايرن ميونيخ، بيب غوارديولا، أن يعود جناح الفريق، فرانك ريبري، إلى التدريبات خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدما غيبته الإصابة عن الملاعب منذ مارس الماضي.

وابتعد الجناح الفرنسي عن الملاعب إثر إصابته في الكاحل في مباراة الفريق أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي، ليغيب عن الملاعب 8 أشهر بعدما كانت التقديرات تتوقع الغياب لأيام قليلة، وفق ما نقلت رويترز.

وأوضح غوارديولا أن فرانك اجتاز خطوات كبيرة، وربما يتمكن من المشاركة في فترات من تدريب الفريق، لكن دون أن يوضح ما إذا كان سيعود للمباريات الحاسمة قبل العطلة الشتوية، الشهر المقبل.

على صعيد آخر، أبدى غوارديولا سعادته ورضاه عن اللاعب كوستا في جواب حول مستوى اللاعب البرازيلي مؤخرا مع النادي ومنتخب بلاده.

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