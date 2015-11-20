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القبض على صاحب محل يتاجر فى العملات الأجنبية بدمياط

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القبض على صاحب محل يتاجر فى العملات الأجنبية بدمياط القبض على صاحب محل يتاجر فى العملات الأجنبية بدمياط
تمكن رجال مباحث دمياط من ضبط صاحب محل متهم بالاتجار فى العملات الأجنبية.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة البحث الجنائى، بالإشتراك مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، مفادها قيام "محمد.ا"، 46 سنة، صاحب محل مارينا بعزبة البرج دائرة مركز شرطة دمياط، باتخاذه المحل الخاص به مقرًا للاتجار فى العملات الأجنبية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور بذات الناحية وبحوزته [1500ريال سعودى، 50 يورو، 100 دولار، 76800 جنيه مصرى].

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمبالغ النقدية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى مبررًا بأنه يعمل بالتجارة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20175 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2015م.

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مصر 365