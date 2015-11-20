د. خالد عمارة يكتب: كسور العظام فى الأطفال حديثى الولادة

الطفل حديث الولادة لفظ يطلق على الأطفال من لحظة الولادة حتى عمر شهر، وكسور العظام فى هذه المرحلة من العمر لا تحدث كثيرًا، وفى حالة حدوث كسور فى الأطفال حديثى الولادة يجب أن يشك الأهل والطبيب فى مرض أو سبب وراء حدوث الكسر.

ومن الأسباب التى قد تكون وراء هذا الكسر مرض ما يسمى بالعظام الزجاجية، وهو مرض يتسبب فى ضعف شديد بالعظام مما يجعلها قابلة للكسر بسهولة وهو مرض وراثى له درجات، وعادة كثرة الكسور تتسبب فى تشوهات بالعظام، وهؤلاء الأطفال يحتاجون إلى علاجات جراحية لتثبيت الكسور وإصلاح التشوهات فى سن 5 أو 6 سنوات، وهناك أبحاث على استعمال الخلايا الجذعية لعلاج هذا المرض، لكنها أبحاث فى مراحلها الأولى.

سبب آخر للكسور فى الأطفال أقل من عمر الشهر مرض المفصل الكاذب الوراثى وهذا يمكن أن يكون فى الساق أو الترقوة، وهذا مرض وراثى يصاحب بعض الأمراض مثل التورمات الليفية العصبية المتعددة، وعلاج هذا المرض يكون بالجراحة لتثبيت الكسر وإصلاح التشوه وعادة يحتاج الطفل إلى عدة جراحات لضمان النمو السليم وإصلاح التشوه إلى أن يصل الطفل إلى سن البلوغ.

ومن الأسباب الأخرى للكسور أثناء أو بعد الولادة أن يولد الطفل بتشوه أو عيب خلقى بالعظام أو الأطراف يتعارض مع الوضع الطبيعى أثناء الولادة.

ومن الأسباب الممكنة لحدوث كسر أثناء الولادة أن تكون هناك صعوبات فى الولادة بسبب كبر حجم الطفل فى حالات وجود مرض السكر أثناء الحمل لدى الأم أو فى بعض حالات إساءة معاملة الأطفال أو ضربهم وهذا يحدث فى بعض الأسر المفككة أو فى حالة تعاطى المخدرات بواسطة الأب أو الأم.

والكسور فى هذه السن الصغيرة تلتئم بسرعة وعادة لا تترك أثرًا لأن العظام تكون فى مراحل النمو وإعادة التشكيل مما يسمح بإصلاح أى تشوه أو اعوجاج بسيط فى هذه المرحلة، لكن يجب مراعاة أن لا يكون الكسر قريبًا من مركز النمو المسئول عن نمو العظام وطولها وعدم حدوث تشوهات بها.

وتقييم هذه الحالات يكون بالأشعات العادية والأشعات بالموجات فوق الصوتية لأن جزءًا كبيرًا من العظام يكون مكون من غضاريف فى هذه المرحلة، وهذه الغضاريف لا يمكن رؤيتها فى الأشعات العادية التى تظهر فقط الأنسجة المتكلسة، بينما الغضاريف لا تظهر إلا فى الأشعات بالموجات فوق الصوتية أو الرنين المغناطيسى.

ويجب فحص هؤلاء الأطفال بواسطة طبيب عظام الأطفال لتشخيص السبب والعلاج المبكر له، لكن لا يجب الخوف من هذه الكسور البسيطة لأنها كما قلنا عادة لا تترك أثرًا فى المستقبل بسبب إعادة تشكيل العظام أثناء النمو.