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الولادة القيصرية تقلل عدد الخلايا الميتة بمخ الأطفال وتحد من بكائهم

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الولادة القيصرية تقلل عدد الخلايا الميتة بمخ الأطفال وتحد من بكائهم الولادة القيصرية تقلل عدد الخلايا الميتة بمخ الأطفال وتحد من بكائهم
رصدت دراسة طبية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة جورجيا ستيت الأمريكية، بعض التأثيرات الفسيولوجية التى تنجم عن الولادة القيصرية، حيث أشارت أن عدد خلايا المخ التى تموت لدى الأطفال عقب هذا النوع من الولادة كانت أقل مقارنة بالأطفال الذين ولدوا بشكل طبيعى، كما ساهمت الولادة القيصرية فى الحد من شدة البكاء التى تنتاب الأطفال.

وكشفت الأبحاث الطبية السابقة أن الأطفال الذين يولدون قيصرياً تتضرر مناعتهم ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل والتهاب القولون التقرحى والأمراض المناعية الأخرى؛ نظراً لأن مناعتهم تصبح أضعف لافتقادهم عدداً مهولاً من البكتيريا النافعة الموجودة بالقناة التناسلية للأم، وهى تساهم فى محاربة الجراثيم والحساسية فى مراحل عمرية لاحقة.

وأكد الباحثون أن هناك ظاهرة غريبة تحدث بعد الولادة مباشرة، حيث تموت أعداد كبيرة من خلال المخ، نظراً لأن الجهاز يبدأ فى النمو وإنتاج عدد كبير من الخلايا العصبية، لذا فهو يقتل الخلايا التى لا يحتاج إليها.

ويجرى الفريق البحثى حالياً المزيد من الدراسات والتجارب للتعرف على تأثير الخلايا المناعية فى المخ، والمعروفة باسم الخلايا الدبقية microglia فى موت خلايا مخ الأطفال عقب الولادة.

وأذيعت هذه النتائج مؤخراً بمؤتمر الجمعية الأمريكية لطب الأعصاب، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر نوفمبر الجارى.

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مصر 365