رسميًا.. مصر تحصل على «صفر» مهرجان القاهرة السينمائي

خرجت مصر خالية الوفاض، من جوائز المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ37، حيث ذهبت جائزة الهرم الذهبى لأحسن فيلم إلى “البحر الأبيض المتوسط” من إيطاليا، وفاز بجائزة الهرم الفضي أحسن مخرج المخرج داجور كاري عن فيلم “فيوسي” من أيسلندا، وفاز فيلم ” بولينا” بجائزة الهرم البرونزى من الأرجنتين.

وفاز بجائزة أفضل ممثل النجم قدوس سيوف عن فيلم “البحر الأبيض المتوسط” من إيطاليا، وبعث كل من مخرج وبطل الفيلم برسالة شكر إلى القائمين على المهرجان، وفاز بجائزة أفضل ممثلة النجمة لويز بروجوان عن فيلم “أنا جندية” من فرنسا، وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لفيلم “الكنز” من رومانيا، وذهبت جائزة أحسن إسهام فنى لفيلم “الشمس الساطعة” من كرواتيا.