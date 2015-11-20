«التعليم» تفصل طالب بالمرحلة الثانوية نهائيًا لاعتدائه على معلمه

قال أحمد فكري، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الجمعة، إنه تم فصل الطالب بالصف الثاني الثانوي، بمدرسة «تمي الأمديد» الثانوية، التابعة لإدارة تمي الأمديد التعليمية، فصلًا نهائيا؛ لاعتدائه على كل من موجه اللغة الإنجليزية المتابع للمدرسة ومدرس اللغة الإنجليزية، أثناء تواجدهما في المدرسة، ما أسفر عن إصابة في رأس معلم الإنجليزية، وتم نقله لمستشفى تمي الأمديد التعليمية.

وأشار فكري، في بيان، إلى أنه تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة، وعقد مجلس إدارة المدرسة الذي اتخذ قرار فصل الطالب نهائيًا، بحسب ما ذكرت «وكالة أنباء الشرق الاوسط».

وأوضح أنه قد توجه الوفد المكلف بزيارة المعلم بالمستشفى، برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية، ورفقته لجنة التحرك السريع ورئيس مجلس الأمناء؛ للاطمئنان على حالته الصحية.