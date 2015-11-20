روتانا تجتمع مع غرفة السينما ومدينة الإنتاج الإعلامي لبحث نمو صناعة الإعلام بالمنطقة

كتبت: إنجي لطفي

اجتمع تحالف من أبرز المؤسسات العاملة بقطاع التلفزيون في الشرق الأوسط من محطات تلفزيونية، و أصحاب المحتوى، و الموزعين، و مالكي الأقمار الصناعية، و مزودي خدمات الأقمار الصناعية و المعلنين في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوة من مجموعة قنوات روتانا، بهدف البحث في سبل المحفاظةعلى نمو وازدهار سوق صناعة التلفزة في المنطقة، لا سيما مع التهديد المستمر للقرصنة، وتأثيرها على نمو و تطور القطاع التليفزيوني و إضرارها بهذه الصناعة.

ويعد هذا التجمع بدورته السابعة، مبادرة طوعية في تعاون بين مؤسسات هي كل من مجموعة قنوات روتانا، مجموعة قنوات ال “أم بي سي” ، مجموعة قنوات “أي أر تي” ، مجموعة قنوات “أو أس أن”، و “نايل سات”، “اراب سات”، “نور سات”، “غولف سات”، “Eutelsat” ، بالإضافة إلى “CNE ” ، “JMC” ، “Spot2000″ و ” WWE”، بالمشاركة مع غرفة السينما ومدينة الانتاج الإعلامي وبدعوة من شركة روتانا، فقد شارك بالحضور للمرة الأولى في هذه الدورة كبرى شركات الانتاج السينمائي والمنتجين في العالم العربي للمشاركة وتبادل المعلومات و توحيد الإستراتيجيات للتصدي في وجه قرصنة المحتوى التليفزيوني للأفلام في الشرق الأوسط.

وخرج أعضاء التحالف باتفاق على الالتزام بأن تعمل محطات البث التليفزيوني والموزعين على تثبيت ملكية المحتوى و دفع المبلغ المستحق لصاحبه، يتحقق المعلنين من أن إعلانتهم تظهرعلى محطات تحترم حقوق الملكية الفكرية، يتم إعادة صياغة العقد المبرم بين مشغلي الأقمار الصناعية و عملائهم ليتضمن بنود واضحة تلزم العميل على احترام حقوق الملكية الفكرية و توفير اثبات واضح و صريح على حق استخدام المحتوى في حال طلب منه ذلك.

وحماية الموزعون و الاستديوهات حقوقهم الفكرية من خلال إظهارما يثبت الملكية حين يطلب أعضاء التحالف ذلك، كما يتعين عليهم إبلاغ المعنيين بحالات انتهاك الملكية ومتابعة الإجراء القانوني ضد القراصنة إينما أمكن، وفقاً للقانون الساري، يمنع التعامل مع الشركات أو الأفراد التي يحددها التحالف كمرتكبي أعمال قرصنة متعمدة و منتهكين لحقوق الملكية الفكرية،عدم الاعتماد فقط على المحاكم المحلية لإتخاذ التدابيراللازمة في مواجهة القرصنة.

ويتصرف المتحالفون بمسؤولية تجاه من يعملون معهم و كيفية أدائهم للعمل. كما يتابعون النماذج العالمية و سلوكيات المؤسسات الرائدة في سوق العمل بما فيها الاستوديهات، الموزعين الرئيسيين و محطات البث الإذاعي كي تساعدهم على تحديد و معرفة أعمال القرصنة و طرق تشغيلها ويتفق الأعضاء على أن تكون جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن مطابقة لأحكام القانون.