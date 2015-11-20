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محافظ الإسكندرية بالإنابة تناقش سرعة إنارة الطرق الرئيسية والفرعية

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محافظ الإسكندرية بالإنابة تناقش سرعة إنارة الطرق الرئيسية والفرعية محافظ الإسكندرية بالإنابة تناقش سرعة إنارة الطرق الرئيسية والفرعية
عقدت الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة، اجتماعًا بحضور اللواء هانى عبد المقصود، سكرتير عام المحافظة، واللواء عصمت الأشقر، مدير إدارة المرور، ورؤساء الأحياء، ومديرى الكهرباء والطرق والمشروعات، وذلك لمناقشة سرعة إنارة الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة.

وكلفت الخولى المسئولين باستعداد كافة الطرق خلال 48 ساعة مع الأخذ فى الاعتبار أعمال الصيانة والتأمين، ووجهت مدير المشروعات والورشة بسرعة تدبير تغطية pvc لتغطية الأعمدة كحل عاجل لحين تدبير تغطية مطابقة للمواصفات، وكذلك استعداد الأحياء بقيمتها، وستقوم بجولة تفقدية الاثنين القادم لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة وإضاءة الشوارع.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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