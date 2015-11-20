استوحي إطلالاتك الشتوية من الفاشينيستا نادية حسن

في بداية موسم الشتاء تواجه بعض السيدات حيرةً كبيرةً في تنسيق إطلالات الشتاء التي تجمع بين الأناقة والفخامة في الوقت نفسه، لذلك قررنا أن نقدم لك إلهامًا لتستوحي منه تنسيقات عصرية جذابة، ولم نجد من يحسن هذه التنسيقات أفضل من الفاشينيستا الإماراتية نادية حسن.

اخترنا لك في الصور أعلاه باقةً متنوعةً من صور نادية @thefierce_nay في صفحتها على الانستقرام، وقد حرصنا على أن ننوع خياراتنا بين الإطلالات اليومية الأنيقة والفساتين الناعمة لتناسب جميع الأذواق .

فستان البلايزر هو اختيار النجمات في 2015في إطلالاتها اليومية تعتمد نادية على القطع البسيطة ذات الألوان الحيادية وتنسقها بحس فنّي أنيق لتحصل على لوك متكامل، ففي العديد من إطلالاتها نجدها تلجأ للجينز الأزرق أو البنطلون الأسود، وفي إطلالاتها بالفساتين كذلك نشاهدها بالفستان الأبيض القصير في أكثر من إطلالة، ولكن مع حرصها على الألوان الحيادية تحرص نادية كذلك على انتقاء الإكسسوارات ذات التصاميم الفريدة والألوان اللافتة للنظر لتكون محط الانتباه في إطلالاتها دائمًا.

تطغى التنسيقات الأنثوية على إطلالات نادية حيث إنها قد أخبرتنا في لقاء سابق أنها تعشق ارتداء التنانير أكثر من أي قطعة أخرى، ونرى بأنها أحسنت ارتداء الستايل الأنثوي بما يتناسب مع شكل جسمها صغير البنية، فكانت متألقةً في جميع إطلالاتها .

شاهدي في الصور أعلاه إطلالات نادية حسن وأخبرينا رأيك بها.

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