اطلالة مُبهرة لأنغام في فستان من "راني زاخم"

تألقت النجمة المصرية "أنغام" في دار الأوبرا في القاهرة خلال "مهرجان الموسيقى العربي" Arab Music Festival للعام 2015 في فستان غاية في الروعة من تصميم اللبناني "راني زاخم" Rani Zakhem من مجموعته لموسم خريف وشتاء 2015-2016.

الفستان ناسب النجمة كثيراً وجعلها تبدو كالملكة على المسرح، حيث أن تصميمه فخم باللون الأسود، صنع من قماش التول وقماش الدانتيل الفرنسي، وقد تدلى الفستان بطريقة دراماتيكية ملفتة على أنغام.

وقد تناسبت الاطلالة مع أجواء الحفل، وخاصة مع عازفي فرقة الأوركيسترا ببدلاتهم السوداء والبيضاء من ورائها، فبدا المشهد رائع بشكل عام.