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ننشر أسماء 12 متهما بالتظاهر فى ذكرى أحداث "محمد محمود"

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ننشر أسماء 12 متهما بالتظاهر فى ذكرى أحداث "محمد محمود" ننشر أسماء 12 متهما بالتظاهر فى ذكرى أحداث "محمد محمود"
ننشر أسماء 12 متهما بالتظاهر بالتزامن مع ذكرى أحداث محمد محمود، وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "تعطيل المرور، التجمهر، حيازة مطويات ومنشورات مناهضة للدولة، تظاهر بدون ترخيص، تعطيل الطريق "، وحرزت النيابة المضبوطات التى تمثلت فى "هواتف محمولة، صور لتظاهرهم أعلى كوبرى أكتوبر، ولافتات مناهضة للدولة وتدعو للتظاهر".

والمتهمون فى القضية الأولى المقيدة برقم 17826 لسنة 2015 جنح قصر النيل وعددهم 9 بينهم طالبة وهم كل من "محمد إبراهيم أحمد إبراهيم، محمد على نعمان السيد، سحر مندور عامر، أحمد السيد حسن محمد دسوقى رمضان، سيد محمد أحمد، محمد إبراهيم أبو اليزيد، محمود إسلام السيد، أحمد عصام محمد إبراهيم".

أما المتهمون فى القضية الثانية المقيدة برقم 12182 جنح عابدين لسنة 2015 وعددهم 4 هم كل من "كريم خالد فتحى، أحمد محمد سعيد، مصطفى إبراهيم محمد، محمد عبد الحميد محمد".

ويشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين، أمس، أثناء تظاهرهم أعلى كوبرى أكتوبر، بالتزامن مع ذكرى أحداث محمد محمود.

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مصر 365