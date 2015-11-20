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وزير الطيران: سنحول أي أدلة جنائية نتسلمها من روسيا بشأن الطائرة للنائب العام

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وزير الطيران: سنحول أي أدلة جنائية نتسلمها من روسيا بشأن الطائرة للنائب العام وزير الطيران: سنحول أي أدلة جنائية نتسلمها من روسيا بشأن الطائرة للنائب العام

حسام كمال وزير الطيران المدني

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، أنه عند تسلم أي أدلة جنائية في حادث سقوط الطائرة الروسية في منطقة الحسنة بسيناء من الروسية، سيتم تسليمها إلى النائب العام، لأن النيابة هي المسؤولة عن التحقيق في أي  شق جنائي.

وأضاف الوزير أنه أذا توصلت لجنة التحقيق الدولية لأي  أدلة جنائية عن وجود عامل تخريبي في حادث الطائرة، سيتم تسليمه إلى الجهات القضائية، لأن دور اللجنة فني وليس التحقيق فى الأسباب الجنائية.

وأضاف حسام كمال، أن  الجهات القضائية تشارك في التحقيقات منذ وقوع الحادث في البحث عن وجود أي شق جنائي، وقامت بمعاينة موقع الحادث وتحفظت على كافة الشرائط بمطار شرم الشيخ الخاصة بمتابعة الإجراءات المتبعة مع الركاب والطائرة الروسية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية مطلقة مع الحادث، ويهمها قبل الجميع معرفة الأسباب، وإعلانها للعالم.

 

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