منظمة الصحة: وزارة الصحة الكونغولية تطلق حملة تطعيم ضد الحمى الصفراء

تطلق وزارة الصحة الكونغولية حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الحمى الصفراء فى حالات الطوارئ اعتباراً من اليوم 20 يونيو وذلك عقب تأكيد المختبرات انتشر المرض وإصابة 6 حالات فى ثلاث مناطق مختلف بالجمهورية.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك 4 حالات فى "لوباو" وحالة فى "وكامانا" وأخرى فى " لوكولا"، وقد تم تشخيص الحالات المصابة من خلال البرنامج الوطنى لترصد الحمى الصفراء، وأجرى التأكيدات المختبرية معهد باستور فى داكار، السنغال، وهو من المختبرات المرجعية الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية المنظمة والمعنية بالحمى الصفراء.

وكشفت التحقيقات الأولية فى فاشية المرض النقاب عن أن الحالة المرجعية أصابت صبياً عمره 16 سنة من قرية كيسينغوا الواقعة فى منطقة لوباو الصحية، كما شخص الفريق المعنى بالتحقيق فى الفاشية 51 حالة يشتبه فيها، منها 19 حالة وفاة، فى المناطق الصحية الثلاث.

وقد أُخِذت عينات عن مصل الدم من 13 مريضا ويجرى تحليلها فى المعهد الوطنى للبحوث الطبية الحيوية (INRB) وتهدف حملة التطعيم الواسعة النطاق إلى تطعيم ما لا يقل عن 426 503 نسمة فى المناطق الصحية الثلاث المتضررة.

وأضيف أن فريق التنسيق الدولى المعنى سيقوم بتأمين لقاحات الحمى الصفراء (YF-ICG1)بتوفير 000 559 جرعة من لقاح الحمى الصفراء لشن حملة التطعيم الواسعة النطاق بإدارة وزارة الصحة الكونغولية، وبدعم من التحالف العالمى من أجل اللقاحات والتمنيع ومنظمة أطباء بلا حدود وشركاء آخرين.