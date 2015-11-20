ميرور: نجم الأهلي لُقب بـ ' ميسي الجديد ' والنتيجة صفر

19 لاعبا أُطلقت عليهم لقب "ميسي الجديد" فأين هم الآن؟ صحيفة ميرور البريطانية تتحدث ولكن المفاجأة ليس في أنهم 19 لاعبا ولكن بوجود وليد سليمان لاعب الأهلي في القائمة.

صحيفة ميرور نشرت تقريرا مطولا عن أبرز 19 لاعبا حول العالم تم إطلاق عليهم لقب "ميسي الجديد" ووضعت من بينهم وليد سليمان.

وعنونت الصحيفة على صورة وليد سليمان في القائمة بعنوان "ميسي مصر".

وكتبت الصحيفة عن لاعب الأهلي: "هي معاناة قليلا في اللقب وخصوصا إن وليد سليمان من الأساس أكبر من ميسي".

وأضافت "لاعب وسط الأهلي الهجومي صاحب الـ30 عاما يمتلك قدم يسرى رائعة. ولكنه 30 عاما".

ووضعت الصحيفة نتيجة (E -) على إطلاق لقب "ميسي الجديد" على وليد سليمان وهي تعني ثاني أقل نتيجة بين كل من في القائمة. تساوي صفر.

ويستعرض FilGoal.com قائمة ميرور بـالـ19 لاعبا ونتائج كل لاعب.

** ماكسي روميرو - 16 عاما - يلعب مع نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني - النتيجة B+.

** مانويل إيتوربي - 22 عاما - يلعب مع روما - النتيجة B-.

** كلاوديو نانسيفل - طفل ذو 8 أعوام فقط - يلعب في أكاديمية أرجنتينية - النتيجة D.

** ريان جاولد - 19 عاما - يلعب مع فولفسبورج الألماني - النتيجة C.

** تاكي كوبو - 13 عاما فقط - طفل ياباني انتقل إلى أكاديمية برشلونة - النتيجة C-.

** سردار آزمون - 20 عاما - يلعب مع روستوف الروسي - النتيجة E-.

** لورينزو إينسيني - 24 عاما - يلعب مع نابولي - النتيجة B+.

** لي مينج - 15 عاما - طفل صيني - النتيجة E-.

** كريستيان اتسو - 23 عاما - يلعب مع نادي تشيلسي - النتيجة C-.

** زاك جيلسينان - طفل ذو 9 أعوام فقط - أنضم إلى أكاديمية برشلونة - النتيجة B+.

** آلان دزاجويف - 25 عاما - يلعب مع سيسكا موسكو - النتيجة C+.

** وليد سليمان - 30 عاما - يلعب مع الأهلي - النتيجة E-.

** ماركوس روجاس - 24 عاما - يلعب مع ثون - النتيجة D+.

** إيوانيس فيتفاتزيديس - 24 عاما - يلعب مع الأهلي السعودي - النتيجة D.

** ماريو جوتزه - 23 عاما - يلعب مع بايرن ميونيخ - النتيجة A-.

** جوسي أنخيل بوزو - 19 عاما - يلعب مع مانشستر سيتي - النتيجة B-.

** أوزفالدو فيلهو - 28 عاما - النتيجة E-.