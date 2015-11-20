عامل يقتل شقيقته ويدفنها بحديقة المنزل طمعًا في ميراثها بسوهاج‎

قتل عامل شقيقته ودفن جثتها بحديقة المنزل طمعًا في ميراثها، حيث اعترف المتهم أمام ضباط المباحث بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأدوات المستخدمة في الجريمة، وأرشد عن ثوبه الذي كان يرتديه أثناء ارتكابه الجريمة.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة، بلاغًا، من المدعو عبد العال ياسين عبد العال السيد سن 55 عامل ويقيم بناحية الوقدة دائرة المركز بغياب نجلة شقيقته المدعوة صفاء محمد عبد الغني سن 30 ربة منزل وتقيم بذات الناحية وأنه يشتبه في غيابها جنائيًا.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة وجود آثار لدماء بالقرب من منزل المبلغ بغيابها وكذا آثار لحفر حديث بالحديقة الملحقة بالمنزل.

ونظرًا لما يشكله الحادث من خطورة إجرامية ومردود سلبي علي الأمن العام فقد تم وضع خطة بحث هادفة بإشراف العميد خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة العميد ماجد مؤمن، رئيس قسم المباحث الجنائية ضمت ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز بالتنسيق وفرع الأمن العام حيث كان من أهم بنودها إعادة معاينة منزل المبلغ بغيابها والمنطقة المحيطة به، ومناقشة أهلية المبلغ بغيابها وصولًا لحقيقة الواقعة، وفحص خط سير المبلغ بغيابها، وفحص سمعة المبلغ بغيابها وعلاقاتها.

وبتتبع آثار الدماء تم التوصل إلي مكان إخفاء الفتاة وتبين أنها مدفونة داخل حفرة بحديقة ملحقة بالمنزل، وبتطوير خطة البحث ومناقشة أهليتها والمحيطين تبين أن وراء ارتكاب واقعتي ” الإخفاء والقتل ” شقيقها المدعو يسري محمد عبد الغني محمد سن 33 عامل ويقيم بذات الناحية حيث وجه إليها عدة ضربات بأداة حادة بالظهر والجبهة فأرداها قتيلة.

بضبطه وتطوير مناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك طمعًا في ميراثها، وأرشد المتهم عن الأدوات المستخدمة في الجريمة وهي عبارة عن بلطة حديدية، وكريك، وفأس، وعربة يد ” وكذلك الجلباب الذي كان يرتديه أثناء الواقعة والذي تبين قيامه بغسله لطمس آثار الدماء.

تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5079 إداري المركز لسنة 2015، وجاري العرض على النيابة العامة.