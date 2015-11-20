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بالصور.. مدير أمن الغربية يتقدم الجنازة العسكرية للعقيد أحمد النعناعى

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتقدم الجنازة العسكرية للعقيد أحمد النعناعى بالصور.. مدير أمن الغربية يتقدم الجنازة العسكرية للعقيد أحمد النعناعى
تقدم اللواء نبيل عبد الفتاح السيد، مدير أمن الغربية، واللواء حسام خليفة، حمدار أمن الغربية، واللواء موسى زيدان، مساعد المدير لفرقة شرطة كفر الزيات، واللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد حسن النحراوى، مفتش الأمن العام، والعميد أشرف درويش، مأمور مركز كفر الزيات، والعقيد مهند أبو ليمون، رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية، الجنازة العسكرية للعقيد أحمد أنور النعناعى، الضابط بقسم شرطة المرافق، عقب صـلاة الجمعة بمسجد الست زكية بندر كفر الزيات.

وشارك فى الجنازة عدد كبير من ذويه والأهالى، وتم تشييع جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة كفر الزيات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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