أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ: صرف مساعدات لأسر المتوفين والمصابين بتصادم الطريق الدولى

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ: صرف مساعدات لأسر المتوفين والمصابين بتصادم الطريق الدولى محافظ كفر الشيخ: صرف مساعدات لأسر المتوفين والمصابين بتصادم الطريق الدولى
أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أن المتوفين والمصابين من أهالى البرلس جراء حادث السير الذى وقع منذ عدة أيام والذى أدى لوفاة 7، وإصابة 5، فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولى الساحلى منذ حوالى 4 أيام، هم من أهالينا، مضيفًا: "مطالب أهالى البرلس مُجابة، وسأتوجه صباح الغد لمدينة البرلس لتقديم واجب العزاء وبحث مطالبهم حتى لا يتكرر ذلك الحادث"، مشيرًا إلى أنه على اتصال بكبار العائلات بالمدينة وأكد لهم تواجده صباح الغد بالمدينة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "سيتم صرف مساعدات لأهالى المتوفين والمصابين من المحافظة والشئون الاجتماعية"، مشيرًا إلى أنه يشعر بالحزن على المتوفين والمصابين، وأنه لن يستطيع رد أى مطلب من مطالب أهالى المدينة فيه حماية لهم من تكرار الحوادث.

وكان عدد من أهالى البرلس قطعوا الطريق الدولى الساحلى أمام مدخل مدينة البرلس اعتراضًا على مصرع 7 وإصابة 5 جراء حادث تصادم بين سيارتين منذ أربعة أيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365