محافظ كفر الشيخ: صرف مساعدات لأسر المتوفين والمصابين بتصادم الطريق الدولى

أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أن المتوفين والمصابين من أهالى البرلس جراء حادث السير الذى وقع منذ عدة أيام والذى أدى لوفاة 7، وإصابة 5، فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولى الساحلى منذ حوالى 4 أيام، هم من أهالينا، مضيفًا: "مطالب أهالى البرلس مُجابة، وسأتوجه صباح الغد لمدينة البرلس لتقديم واجب العزاء وبحث مطالبهم حتى لا يتكرر ذلك الحادث"، مشيرًا إلى أنه على اتصال بكبار العائلات بالمدينة وأكد لهم تواجده صباح الغد بالمدينة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "سيتم صرف مساعدات لأهالى المتوفين والمصابين من المحافظة والشئون الاجتماعية"، مشيرًا إلى أنه يشعر بالحزن على المتوفين والمصابين، وأنه لن يستطيع رد أى مطلب من مطالب أهالى المدينة فيه حماية لهم من تكرار الحوادث.

وكان عدد من أهالى البرلس قطعوا الطريق الدولى الساحلى أمام مدخل مدينة البرلس اعتراضًا على مصرع 7 وإصابة 5 جراء حادث تصادم بين سيارتين منذ أربعة أيام.