بالصور.. مفتى الجمهورية يعقد قران ابنة مدير مباحث البحيرة فى الإسكندرية

احتفل اللواء دكتور أشرف عبد القادر قنديل، مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، بزفاف كريمته الدكتورة خلود، على الدكتور عمرو سعد الشلمة، وذلك بمقر فندق الفورسيزون بالإسكندرية.

وكان على رأس الحضور، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والذى عقد قران العروسين، والفريق أسامة الجندى هيئة قناة السويس، ومحافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، محافظ الفيوم، والمستشار وائل مكرم، ونائب محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء أحمد عبد الجليل حجازى مدير أمن الإسكندرية، واللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وكبار قيادات الأمن العام بالوزارة، كما حضر الحفل السفير السعودى منصور سالم، وأحيا الحفل الفنان محمود الليثى والفنانة جنات والراقصة صافينار.

وحضر الحفل أيضا اللواء محمد الخليصى مدير مباحث السجون، واللواء أحمد أبو عقيل مساعد المدير للأمن العام لمنطقة غرب الدلتا، واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، والعميد محمد الجمسى مفتش الأمن العام وعبد الوهاب توفيق رئيس الجالية المصرية بالسعودية، واللواء دكتور عبد الوهاب كامل نائب رئيس الأكاديمية، والمهندس صلاح عبد القادر قنديل واللواء سعد عبد القادر قنديل أعمام العروسة، والمستشار حامد عيساوى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والمستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة إيتاى البارود والنقيب أحمد لطفى سلام ابن عمة العروسة.

كما حضر عدد كبير من المستشارين رؤساء المحاكم والمحامين العموم، واللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة والعميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة، والعميد عمرو شلقامى واللواء حسام الصيرفى مساعد وزير الداخلية الأسبق عضو مجلس النواب، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، كما شارك عدد كبير من ضباط الشرطة.

وحضر أيضا رجال الأعمال أصدقاء أشقاء العريس المهندسين محمد سعد الشلمة وجابر سعد الشلمة ورأفت سعد الشلمة، والدكتور حاتم سعد الشلمة، وكان على رأس الحضور من رجل الأعمال خالد أبو إسماعيل ومحمد الدمياطى وأحمد الوكيل وأحمد الجبالى، ومحمد خليل ومحمد مصيلحى وعمرو مصيلحى ومحمد فرج عامر وخميس الغنيمى، كما حضر الحفل اللواء يحيى عيسوى داود عضو مجلس النواب والمستشار أحمد سكيكر والمستشار عزت أبو الخير والدكتور عبد الحميد بدوى، كما حضر الحفل الزميل جمال أبو الفضل مدير مكتب جريدة "اليوم السابع" بالبحيرة.

وهنأ المدعوون العروسين وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معهما فى ظل أجواء من البهجة والسرور، بمشاركة كبار الفنانين على رأسهم الفنانة الكبير جنات.



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