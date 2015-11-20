ضبط 42 مشتبه بهم وتدمير عدد من البؤر الإرهابية فى حملة بشمال سيناء

أسفرت حملة أمنية بجنوب العريش والشيخ زويد ورفح، خلال الساعات الأخيرة، عن إلقاء القبض على 42 شخصا مشتبه بهم، إلى جانب حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتفجير عبوتين ناسفتين.

وأعلنت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت مناطق "جنوب العريش والشيخ زويد ورفح"، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع عناصرها مما أدى إلى إلقاء القبض على عدد 42 شخصًا من المشتبه بهم وجار فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وأضافت المصادر أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة منها عدد 22 عشة، و3 سيارات، و6 دراجات بخارية.

كما تم ضبط مخزن به 150 إطار كاوتش سيارات، ومخزن آخر به عدد 15 كرتونة سجائر و20 شيكارة معسل معدة للتهريب إلى قطاع غزة، كما تم العثور على مخزن تحت الأرض يضم كميات من الأدوية، وعدد 5 وحدات إعادة بث لتنظيم شبكات الإنترنت وأجهزة هوائيات لتنظيم وإعادة البث والإرسال، وعدة لوحات معدنية للدراجات البخارية، واسطمبات تصنيع اللوحات المرورية للسيارات والدراجات البخارية الخاصة بالمرور وتم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات المعنية.

ومن جهة أخرى، تمكنت القوات من تفجير عبوتين ناسفتين وضعتهما العناصر التكفيرية في طريق القوات حيث تم كشفهما وتفجيرهما، وبدون أية إصابات أو خسائر.

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