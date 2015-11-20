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بالصور.. هولاند يشكر محمد السادس على مساعدة المغرب بعد اعتداءات باريس

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بالصور.. هولاند يشكر محمد السادس على مساعدة المغرب بعد اعتداءات باريس بالصور.. هولاند يشكر محمد السادس على مساعدة المغرب بعد اعتداءات باريس

>وجه الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ، الشكر إلى العاهل المغربى الملك محمد السادس ، للمساعدة الفعالة التى قدمتها بلاده عقب الأعمال الإرهابية الأخيرة فى باريس ، وذلك خلال لقاءهما اليوم بالإليزيه.
>وقالت الرئاسة الفرنسية - فى بيان لها - إن الرئيس أولاند وملك الغرب أكدا تصميم باريس والرباط على محاربة الإرهاب والتطرف وكذلك على حل الأزمات الإقليمية والدولية.

وكان مصدر مطلع على التحقيقات فى هجمات باريس قد أفاد بأن معلومات استخباراتية مغربية ساهمت فى إرشاد المحققين الفرنسيين إلى مكان الإرهابى البلجيكى المغربى عبد الحميد ابا عود المدبر المفترض لاعتداءات باريس الذى قتل يوم الأربعاء الماضى فى مداهمة نفذتها الشرطة فى ضاحية سان دونى بشمال العاصمة.

ومن ناحية أخرى، أشار الإليزيه إلى أنه بعد مرور شهرين على إطلاق نداء طنجة الذى وقع عليه الرئيس أولاند خلال زيارة العمل والصداقة التى قام بها، جدد الزعيمان عزمهما على حشد كافة طاقتهم لإنجاح مؤتمر المناخ المرتقب بباريس والمؤتمر الذى سيليه فى المغرب فى عام 2016.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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